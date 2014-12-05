Прямая трансляция вечера, посвященного 90-летию индийского актера Раджа Капура

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова
В пятницу, 5 декабря, в Белом зале Дома кино Союза кинематографистов РФ пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого индийского актера, режиссера и продюсера Раджа Капура.
В празднике примут участие народная артистка СССР Людмила Чурсина, артистка балета Ксения Рябинкина, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, доктор исторических наук Ростислав Рыбаков, представители посольства Индии, Министерства культуры, мэрии Москвы, Роскино и другие важные персоны.
После вступительных речей гостей вечера Анна Смирнова продемонстрирует свое выдающееся мастерство в индийских танцах.
Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в 19.00
- Когда: 5 декабря
- Кто: выдающиеся деятели культуры
- Что: вечер, посвященный Раджу Капуру
- Кому смотреть: поклонникам индийского актера