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Культура

05 декабря 2014, 16:05

Прямая трансляция вечера, посвященного 90-летию индийского актера Раджа Капура

танцы культура юбилеи праздники Дом кино индия дни рождения прямые трансляции Радж Капур

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

В пятницу, 5 декабря, в Белом зале Дома кино Союза кинематографистов РФ пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого индийского актера, режиссера и продюсера Раджа Капура.

В празднике примут участие народная артистка СССР Людмила Чурсина, артистка балета Ксения Рябинкина, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, доктор исторических наук Ростислав Рыбаков, представители посольства Индии, Министерства культуры, мэрии Москвы, Роскино и другие важные персоны.

После вступительных речей гостей вечера Анна Смирнова продемонстрирует свое выдающееся мастерство в индийских танцах.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в 19.00

  • Когда: 5 декабря
  • Кто: выдающиеся деятели культуры
  • Что: вечер, посвященный Раджу Капуру
  • Кому смотреть: поклонникам индийского актера
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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