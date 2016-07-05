Форма поиска по сайту

Новости

05 июля 2016, 15:30

Культура

LIVE: как не бояться танцевать танго, когда тебе 40+

9 июля в летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ состоится лекция "Как начать танцевать? О страхах и сомнениях". Гости услышат советы и впечатления из личного опыта практикующего психолога и автора тренингов Юлии Рублевой.

Юлия расскажет, как побороть сомнения и возрастные комплексы, найти правильные курсы, надежного партнера и научиться ему доверять. Танец, – своего рода, тоже испытание и экзамен. На него нужно решиться, к нему важно серьезно и ответственно подойти, он открывает перед людьми новые возможности, дарит приятные знакомства и ощущения.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 9 июля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/88812]Мастер-класс по аргентинскому танго: Софья Семинская [/URLEXTERNAL]
