В Измайловском парке открылась бесплатная школа танцев

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Со 2 августа в Измайловском парке можно бесплатно брать уроки танцев. Как сообщает пресс-служба департамента культуры, занятия со всеми желающими будут проводить профессиональные хореографы из танцевальной школы TANGOROD.

Танцклассы в парке проводятся по субботам с 15.00 до 17.00. Площадкой для занятий стала эстрада "Солнечная". Бесплатные уроки могут посещать все желающие, независимо от уровня подготовки. Организаторы школы решили не сосредотачиваться на одном танцевальном направлении, а учить посетителей парка "всему понемногу": посетителям занятий обещают дать представление о разных танцевальных стилях.

Организация TANGOROD занимается популяризацией и развитием танцевальной культуры и стремится привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Тренеры школы будут не только проводить занятия, но и организовывать в парке танцевальные флэшмобы.