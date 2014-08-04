В Измайловском парке открылась бесплатная школа танцев

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Со 2 августа в Измайловском парке можно бесплатно брать уроки танцев. Как сообщает пресс-служба департамента культуры, занятия со всеми желающими будут проводить профессиональные хореографы из танцевальной школы TANGOROD.
Танцклассы в парке проводятся по субботам с 15.00 до 17.00. Площадкой для занятий стала эстрада "Солнечная". Бесплатные уроки могут посещать все желающие, независимо от уровня подготовки. Организаторы школы решили не сосредотачиваться на одном танцевальном направлении, а учить посетителей парка "всему понемногу": посетителям занятий обещают дать представление о разных танцевальных стилях.
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Организация TANGOROD занимается популяризацией и развитием танцевальной культуры и стремится привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Тренеры школы будут не только проводить занятия, но и организовывать в парке танцевальные флэшмобы.
Уличные танцклассыЭтим летом брать уроки танцев можно в разных уголках столицы. Например, каждое воскресенье желающих улучшить свои танцевальные навыки ждет дворик Музея Москвы, расположенный в здании Провиантских складов. Днем здесь обучают йоге, рисованию и лепке, а с 20.00 начинаются мастер-классы по аргентинскому танго. В парке "Северное Тушино" по средам можно получить базовую хореографическую подготовку: в 19.30 здесь организуют танцевальную тренировку. А по вторникам и четвергам танцам приглашают учиться на площади перед ЦУМом: в рамках проекта "Танцы в городе" здесь с 19.00 до 20.00 проходят уроки латины и хип-хопа.
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