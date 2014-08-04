Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 августа 2014, 10:47

В Измайловском парке открылась бесплатная школа танцев

танцы культура парк Измайлово семейная и молодёжная политика уличные уроки

Фото: m24.ru

Со 2 августа в Измайловском парке можно бесплатно брать уроки танцев. Как сообщает пресс-служба департамента культуры, занятия со всеми желающими будут проводить профессиональные хореографы из танцевальной школы TANGOROD.

Танцклассы в парке проводятся по субботам с 15.00 до 17.00. Площадкой для занятий стала эстрада "Солнечная". Бесплатные уроки могут посещать все желающие, независимо от уровня подготовки. Организаторы школы решили не сосредотачиваться на одном танцевальном направлении, а учить посетителей парка "всему понемногу": посетителям занятий обещают дать представление о разных танцевальных стилях.

Ссылки по теме

Организация TANGOROD занимается популяризацией и развитием танцевальной культуры и стремится привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Тренеры школы будут не только проводить занятия, но и организовывать в парке танцевальные флэшмобы.

Уличные танцклассы

Этим летом брать уроки танцев можно в разных уголках столицы. Например, каждое воскресенье желающих улучшить свои танцевальные навыки ждет дворик Музея Москвы, расположенный в здании Провиантских складов. Днем здесь обучают йоге, рисованию и лепке, а с 20.00 начинаются мастер-классы по аргентинскому танго. В парке "Северное Тушино" по средам можно получить базовую хореографическую подготовку: в 19.30 здесь организуют танцевальную тренировку. А по вторникам и четвергам танцам приглашают учиться на площади перед ЦУМом: в рамках проекта "Танцы в городе" здесь с 19.00 до 20.00 проходят уроки латины и хип-хопа.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать