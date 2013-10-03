Театр Pilobolus покажет завораживающие танцы теней

"Афиша": В Москве выступит американский театр теней Pilobolus

Удивить столичных жителей завораживающими танцами теней собирается театр Pilobolus. Он приехал в Москву со спектаклем Shadowland, который покажет с 3 по 6 октября в Театре Эстрады. Шоу-программа "Страна теней" расскажет о приключениях девушки, попавшей в мир сказок и иллюзий.

Pilobolus уже более 30 лет демонстрирует зрителям удивительные возможности человеческого тела. В его невероятном по красоте и пластике представлений репертуаре – более ста хореографических постановок, потрясающих необычностью и завораживающих динамизмом.

Выступления артистов Pilobolus – это сочетание элементов танца, акробатики, гимнастики и актерского мастерства. За годы существования коллектив выступил перед 120 миллионами зрителей, побывав почти в 70-и странах мира. В 2007 году на церемонии вручения премии "Оскар" танцующие тени театра воссоздавали сцены из тогдашних фильмов-номинантов.

