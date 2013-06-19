"РГ": Таможенный контроль на железной дороге будет проходить быстрее

Фото: ИТАР-ТАСС

В Таможенном союзе с 1 октября 2014 года появится обязательное предварительное информирование о ж/д перевозках. Это поможет ускорить процесс доставки грузов.

Суть нововведения в том, что перевозчик заранее отправляет всю информацию о товарах и сертификаты таможеннику, и тот не тратит время на досмотр груза.

"Российская газета" приводит пример с грузовиками: когда предварительное информирование ввели в сфере автоперевозок, то фуры стали проходить таможенный контроль гораздо быстрее, сейчас он занимает в среднем 53 минуты.

По данным Минтранса, ежегодно российская экономика теряет более 15 миллиардов рублей на простое грузовиков: каждый час простоя оценивается в 0,04% от стоимости товара, и в конечном итоге это ведет к росту розничных цен.

На Дальнем Востоке в мае 2011 года начался эксперимент с водными перевозками: тех, кто заранее сообщает таможне данные о грузе, проверяют дистанционно. Благодаря этому время оформления необходимых документов сократилось почти втрое – с 96 минут до 35.