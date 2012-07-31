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Такси

31 июля 2012, 19:20

В Москве готовят новый сервис - такси на короткие расстояния

такси реформы перевозки

В столице появятся такси, которые будут возить пассажиров на короткие расстояния по сравнительно низкому тарифу. Минимальная цена проезда – 100 рублей

В столице разработана программа таксомоторных перевозок на короткие расстояния. Нишу нелегалов планируют занять официальные такси, передает РБК

По словам председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Ярослава Щербинина, новый сервис должен заработать через несколько месяцев, сейчас организуется сотрудничество с диспетчерскими. Предполагается, что такси будет подаваться в течение 12 минут, а стоимость поездки составит минимум 150-200 рублей.

По словам владельца Российской биржи такси Владимира Чиркова, тариф на такие услуги составит примерно 10-12 рублей в минуту: в среднем дорога домой в 2 километра будет стоить около 250 рублей, если нет пробок.

Директор Московского транспортного союза Юрий Свешников считает подобные идеи преждевременными. По его мнению, главной проблемой коротких перевозок станет расширение автопарка - время подачи автомобиля в большой степени зависит от количества доступных машин.

Проблема нелегальных перевозок остается одной из самых острых для Москвы. Оборот рынка "черных такси" равен почти 1 миллиарду долларов в год. Ликвидировать нелегальных перевозчиков планируется в ходе начавшейся в столице реформы такси.

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