Таксомоторные компании могут отказаться от водителей с плохой репутацией

"Утро": Такси Москвы хочет отказаться от водителей с плохой репутацией

Таксомоторные компании могут отказаться от приема на работу водителей, которые ранее были пойманы пьяными за рулем или стали виновниками тяжких ДТП. Для этого они просят доступ к базам ГИБДД. Госавтоинспекция прорабатывает этот вопрос, сообщил M24.ru замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов. Эксперты отмечают, что получить полную информацию об иностранных водителей будет трудно.

"Предложение таксомоторных компаний направлено на проработку", - сказал Евгений Ефремов.

Председатель комитета МТПП по развитию транспортного обслуживания, гендиректор компании "Евротранссервис" Богдан Коношенко рассказал M24.ru, что предложение было передано на встрече представителей палаты с начальником столичного управления ГИБДД Виктором Коваленко. По словам Коношенко, такая мера поможет отстранить от работы недобросовестных таксистов.

"Сегодня мы можем проверить подлинной водительских прав. Но невозможно узнать, были ли у человека правонарушения и штрафы, связанные с принятием алкогольных напитков, попадал ли он в тяжкие ДТП по своей вине и так далее. А мы ведь допускаем его к обслуживанию клиентов. Получение дополнительной информации поможет более взвешенно принимать решение, брать ли такого водителя на работу", - сказал Коношенко.

Персональные данные граждан защищены законом. "Но при собеседовании мы можем брать с водителя расписку, что он позволяет проводить в отношении него проверку и получать персональные данные", - пояснил Коношенко.



В 2012 году в Москве ввели обязательное лицензирование таксомоторной деятельности. С 2013 года все столичные такси должны быть желтого цвета. Те, кто получил лицензию раньше, обязаны перекрасить машины до 1 июля 2018 года. В городе могут установить единые тарифы на таксомоторную деятельность - например, максимальную стоимость поездки от вокзалов и аэропортов . Кроме того, московские власти предлагают ввести ответственность для диспетчерских такси и мобильных агрегаторов за передачу неверных сведений о заказе, из-за которых срывается поездка.

Председатель совета некоммерческого партнерства "Партнерство специалистов информационной безопасности" Дмитрий Левиев отметил, что предложение перевозчиков действительно вызывает вопросы с точки зрения защиты персональных данных.

"Сегодня человек дал согласие на проверку его персональных данных, а завтра забрал. Как об этом узнает ГИБДД? Полиция вряд ли будет обрабатывать информацию в бумажном виде, только в электронном. Значит, возникает опасность мошенничества с базами", - сказал Левиев.

Депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков говорит, что проблема отсеивания недобросовестных и незаконопослушных водителей действительно есть. "Как правило, таксомоторные компании составляют "черный список" перевозчиков, которые разбили машину, сбежали с места ДТП или попались на пьянстве. Они должны обмениваться информацией друг с другом", - заметил Лысаков.

Напомним, в 2013 году были приняты поправки в КоАП, согласно которым иностранные водители, работающие в сфере пассажирских перевозок, обязаны получать российские права. Правило должно было вступить в силу с 1 июня 2015 года. Однако иностранцам дадут отсрочку до 1 марта 2017 года. Соответствующий законопроект разработан в комитете по транспорту Госдумы. "Проверить подлинность иностранного водительского удостоверения крайне трудно. Нет единой базы, межгосударственных договоренностей. Можно только получить данные о том, привлекался ли иностранный водитель к административной ответственности в России", - заключил Лысаков.