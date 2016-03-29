Рейд против нелегальных таксистов начнется в столице с 5 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 5 апреля Госавтоинспекция Москвы начнет операцию против нелегальных таксистов, сообщает МИА "Россия сегодня". В операции "Нелегальный таксист" будут задействованы как силы дорожно-патрульной службы, так и госинспекторский состав.

Основные задачи операции – выявление нелегальных перевозчиков, злостных нарушителей правил дорожного движения, неплательщиков административных штрафов, а также выявление транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям.

Напомним, полицейские задержали на востоке Москвы 12 таксистов-нелегалов. Водители были задержаны с 21 по 23 марта.

Все нелегальные таксисты незаконно занимались частным извозом. В отношении правонарушителей, в возрасте от 28 до 43 лет, составлены и направлены в суд протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения".