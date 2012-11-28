В Москве могут ввести ответственность за пользование стоянками такси

Мосгордума приняла в первом чтении изменения в городской закон о такси

В Москве предлагают установить ответственность за нарушение правил пользования стоянками такси. С соответствующим предложением выступил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

28 ноября депутаты приняли в первом чтении поправки в городской закон "О такси". Они вводят понятие "стоянка легкового такси", которым считается место для посадки, высадки и ожидания пассажиров, обозначенное дорожным знаком и разметкой.

Законопроект также уточняет, что обслуживание в сфере перевозок легковым такси организует уполномоченный орган исполнительной власти города, который реализует государственную политику и управляет сферой транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в поправках указано, что сведения о разрешении на работу таксистами включаются в реестр, положение о котором утверждается городским правительством.