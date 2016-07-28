В Подмосковье появилась ассоциация таксистов

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Подмосковные таксисты создали свою ассоциацию, которая уже прошла регистрацию в Минюсте. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В ассоциацию вступили транспортные организации из Балашихи, Дмитрова, Дубны, Коломны и Химок. Еще 12 компаний-перевозчиков из Домодедово, Королева, Луховиц, Пушкино и Сергиева Посада могут присоединиться позже. В дальнейшем в объединение вступят таксисты из всех городов области.

В Московской области сейчас работают более 80 тысяч таксистов. Ассоциация дает им возможность взаимодействовать с властью.

Так, организация сможет заключать соглашения с агрегаторами такси и централизованно подавать документы на выдачу разрешений. Также ассоциация будет помогать оспаривать постановления о штрафах и бороться с нелегальными перевозчиками.

В Москве количество выданных разрешений на таксомоторную деятельность достигло 66 тысяч – на уровне мировых мегаполисов и даже больше. Популярность официальных такси уверенно растет – их услугами ежедневно пользуются около 300 тысяч москвичей.

Количество же нелегальных такси в столице сократилось до 22 тысяч машин. Такие цифры в марте этого года привели в Аналитическом центре при правительстве.