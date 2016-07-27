Фото: mosgortrans.ru

Социальное такси в Москве выполнило 72 тысячи заказов с начала года, сообщает пресс-служба Мосгортанса. Услугами такси для маломобильных граждан воспользовались свыше 200 тысяч человек, что почти на 4 процента больше, чем в прошлом году.

Все водители московского социального такси проходят спецподготовку для работы с маломобильными пассажирами. Регулярно пополняется транспортный парк. Сейчас в нем 150 единиц автобусов различного класса и автомобилей.

В этом году социальное такси получит два новых туристических автобуса, пять микроавтобусов и 24 легковых автомобиля, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.

Услуги такси для маломобильных граждан можно оплачивать с помощью Социальной карты москвича (СКМ). Специальные терминалы установлены во всех машинах Службы организации социальных перевозок. До конца года пассажиры также могут расплачиваться старым способом ‒ талонами Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов.



Московская служба "Социальное такси" основана в 1994 году. Сегодня это крупнейшая в России служба по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.

Весь общественный транспорт Москвы сделают комфортным для маломобильных граждан в рамках программы "Транспорт Москвы без границ". Реализовать программу планируют до 2020 года.

До конца 2016 года планируют завершить установку пандусов для маломобильных граждан по всей Москве.

В Москве проживает порядка 1,2 миллиона маломобильных граждан. Одним из ключевых направлений социальной поддержки и интеграции является создание безбарьерной городской среды. По сравнению с 2010 годом доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов выросла в 1,5 раза.