Таксистам придется страховать своих пассажиров

Пассажиры такси будут застрахованы

В ближайшие годы столичные власти могут обязать таксомоторные компании страховать своих пассажиров. На данный момент страхование предусмотрено во всех видах транспорта, кроме такси, рассказал в эфире "Москва FM" сопредседатель союза потребителей России, член Общественной палаты РФ Владимир Слепак.

"В законодательстве есть норма, которая обязывает страховать пассажиров всего общественного транспорта, а такси туда не входит, - пояснил Слепак - Эту оговорку нужно исключить".

По его словам, страховка должна распространяться на водителя такси, пассажира и на перевозимый багаж. О регулировке цен и льготах для таксомоторных компаний власти будут договариваться непосредственно со страховщиками.

Напомним, в ближайшее время все перевозчики будут обязаны иметь машины желтого цвета и работать по единому тарифу.