Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2013, 15:42

Транспорт

Таксистам придется страховать своих пассажиров

Пассажиры такси будут застрахованы

В ближайшие годы столичные власти могут обязать таксомоторные компании страховать своих пассажиров. На данный момент страхование предусмотрено во всех видах транспорта, кроме такси, рассказал в эфире "Москва FM" сопредседатель союза потребителей России, член Общественной палаты РФ Владимир Слепак.

"В законодательстве есть норма, которая обязывает страховать пассажиров всего общественного транспорта, а такси туда не входит, - пояснил Слепак - Эту оговорку нужно исключить".

По его словам, страховка должна распространяться на водителя такси, пассажира и на перевозимый багаж. О регулировке цен и льготах для таксомоторных компаний власти будут договариваться непосредственно со страховщиками.

Напомним, в ближайшее время все перевозчики будут обязаны иметь машины желтого цвета и работать по единому тарифу.

Сюжет: Как меняется столичное такси
такси страхование перевозки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика