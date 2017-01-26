Возбуждено дело о побоях против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Полицейские возбудили уголовное дело против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком из своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Личность водителя установлена, он задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в больницу был доставлен ребенок с травмой головы, которую он получил после поездки с матерью в такси по Воронцовской улице. По дороге между водителем и женщиной возник конфликт из-за того, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул женщину с ребенком. Мальчик упал и ударился головой об землю.

Сервис «Яндекс.Такси», где работал мужчина, заблокировал в своей системе столичного таксиста после инцидента.