Генпрокуратуру попросили проверить сервисы заказа такси

Федерация автовладельцев России пожаловалась на сервисы заказа такси

Федерация автовладельцев России написала письмо Юрию Чайке. В нем генпрокурора просят проверить, как работают сервисы "Яндекс.Такси", Gett и Uber, передает телеканал "Москва 24".

По мнению федерации, агрегаторы нарушают налоговое законодательство. Якобы эти сервисы занижают тарифы на услуги такси, что приводит к снижению зарплаты водителей. Также из-за этого с рынка "выгоняют" перевозчиков, которые не могут снижать оплату услуг.

Кроме того, в федерации уверены, что в сервисах не платят налоги с компенсациями водителям. Впрочем те, кто пользуются услугами "Яндекс.Такси", Gett и Uber, не жалуются. Пассажиры считают, что выгода очевидна, а поездки по городу стали дешевле.

Ранее во Франции под суд попали двое руководителей веб-сервиса Uber. К этому привела масштабная забастовка водителей таксопарков. Из-за нового онлайн приложения тарифы пришлось снизить.

А до этого таксисты попросили законодательно признать компании-агрегаторы ("Яндекс.Такси", GetTaxi и Uber) фрахтовщиками, то есть официальными представителями такси. Также предлагается ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок.

Такое обращение в администрацию президента, правительство и Госдуму направил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, что в этом случае компании будут нести ответственность перед пассажирами.

"Сейчас такие компании, как Uber, всячески открещиваются от статуса фрахтовщика. Они говорят, что просто являются интернет-приложением, которое помогает связывать водителя и пассажира. На самом деле это не так. Uber выставляет определенные условия, в том числе диктует ценовую политику, а, значит, является работодателем.