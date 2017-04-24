Покажи дорогу: подорожают ли услуги такси из-за введения платы за "Яндекс.Карты"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

За использование "Яндекс.Навигатора" и "Яндекс.Карт" нужно будет не только заплатить, но еще и получить специальную лицензию. Сервисы навигации будут платными для таксопарков, курьерских служб и других компаний, использующих их в коммерческих целях. Обычных пользователей нововведения не коснутся. Тестирование нового формата стартует уже 1 мая. Мнение о том, поднимутся ли цены на такси из-за введение платных сервисов, в эфире радиостанции "Москва FM" высказал заместитель председателя межрегионального профсоюза "Таксист", член общественного совета Минтранса Андрей Попков.

Рассуждая с позиции главы профсоюзной организации, которая борется за безопасность труда водителей, Попков сказал, что нововведение скажется негативно. "На покрытие этих услуг придется взимать средства либо у пассажира, либо у водителя, – отметил эксперт. – Это может быть чревато понижением зарплаты и качества условий труда водителей такси".

Навигатором и картами привыкли пользоваться все, поэтому люди могут просто отказаться от сервиса этой компании и перейти к альтернативным службам, считает Попков. "Кроме того, "Яндекс" не занимает доминирующего положения на рынке", – добавил он.