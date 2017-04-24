Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2017, 06:10

Транспорт

"Яндекс" может сделать частично платным свой навигатор

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Навигационные сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" могут сделать частично платными, сообщает газета "Коммерсант".

По словам представителя "Яндекса", из-за того, что пользование навигаторов станет лицензионным, придется брать плату с перевозчиков грузов, таксистов и курьерских служб. Тестирование такого формата планируется провести уже в этом году.

Эксперты рынка предупреждают, что это может обернуться "Яндексу" потерей клиентов, которые перейдут на альтернативные бесплатные продукты.

такси автомобили Яндекс наземный транспорт Россия карты навигатор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика