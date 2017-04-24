"Яндекс" может сделать частично платным свой навигатор

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Навигационные сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" могут сделать частично платными, сообщает газета "Коммерсант".

По словам представителя "Яндекса", из-за того, что пользование навигаторов станет лицензионным, придется брать плату с перевозчиков грузов, таксистов и курьерских служб. Тестирование такого формата планируется провести уже в этом году.

Эксперты рынка предупреждают, что это может обернуться "Яндексу" потерей клиентов, которые перейдут на альтернативные бесплатные продукты.