Водитель перегородил дорогу скорой в Красноярске

Сотрудники ГИБДД заинтересовались видео из Красноярска, где во дворе одного из домов водитель не пропускал машину скорой помощи. Видеоролик опубликовали очевидцы в группе во "ВКонтакте" "Ревизорро.Красноярск".

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на понедельник, 23 января, на улице Гастелло. На кадрах видно, как легковушка встала в узком проезде, перегородив дорогу. Несколько человек высказали возмущение действиями водителя.

Пропустить скорую помощь автовладелец согласился только после угрозы вызвать полицию.

В последнее время участились случаи, когда автовладельцы отказываются пропускать машины скорой помощи. В основном, конфликты возникают во дворах жилых домов. Так, к примеру, в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую, в результате чего скончался 21-летний пациент.

Ранее в Минздраве подняли вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.

