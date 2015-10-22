Сервис Uber будет сотрудничать только с легальными таксистами – Ликсутов

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов договорился с сервисом онлайн-вызовов такси Uber о работе только с легальными таксистами, сообщает ТАСС.

"Договорились, что в Москве эта сеть будет использовать только легальных таксистов. Пока федеральный законодатель не обязывает к этому, но нам удалось достичь взаимопонимания. Если сервис все же станет работать с нелегальными перевозчиками, будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Также хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялось больше внимания на законодательном уровне", – сказал Ликсутов.

Ранее заммэра сообщал о предложении Минтрансу законодательно отрегулировать деятельность агрегатов такси, поскольку они несут ответственность за безопасность пассажиров и влияют на ценовую политику.

Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам в части количества дверей, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России провела проверку сервисов онлайн-вызовов такси Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси".

Поводом стало письмо от объединения таксистов Петербурга, где отмечается, что минимальные тарифы, установленные тремя приложениями, сопоставимы с ценой поездки на общественном транспорте (45–50 рублей). При этом комиссия за услуги сервисов может достичь 30 процентов, а конкуренцию петербургским профессиональным таксистам составляют рядовые владельцы автомобилей, которые также могут получать от сервисов заказы.

Однако ФАС не выявила признаков нарушений антимонопольного законодательства.