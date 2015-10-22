Сервис Uber будет сотрудничать только с легальными таксистами – Ликсутов

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов договорился с сервисом онлайн-вызовов такси Uber о работе только с легальными таксистами, сообщает ТАСС.
"Договорились, что в Москве эта сеть будет использовать только легальных таксистов. Пока федеральный законодатель не обязывает к этому, но нам удалось достичь взаимопонимания. Если сервис все же станет работать с нелегальными перевозчиками, будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Также хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялось больше внимания на законодательном уровне", – сказал Ликсутов.
Ранее заммэра сообщал о предложении Минтрансу законодательно отрегулировать деятельность агрегатов такси, поскольку они несут ответственность за безопасность пассажиров и влияют на ценовую политику.
Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам в части количества дверей, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба России провела проверку сервисов онлайн-вызовов такси Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси".
Ссылки по теме
- ФАС не нашла нарушений в работе Uber, GetTaxi и Яндекс.Такси
- "Яндекс.Такси" и Uber заставят нести ответственность перед пассажирами
Поводом стало письмо от объединения таксистов Петербурга, где отмечается, что минимальные тарифы, установленные тремя приложениями, сопоставимы с ценой поездки на общественном транспорте (45–50 рублей). При этом комиссия за услуги сервисов может достичь 30 процентов, а конкуренцию петербургским профессиональным таксистам составляют рядовые владельцы автомобилей, которые также могут получать от сервисов заказы.
Однако ФАС не выявила признаков нарушений антимонопольного законодательства.
С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, однако те, кто уже получил лицензию, могут работать до конца срока и только потом перекрасить автомобиль.
А с апреля 2014 года лицензию для работы в такси можно оформить только на портале госуслуг. Однако срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.
С начала года сотрудники Управления надзора за перевозками пассажиров и багажа Московской административной дорожной инспекции провели более 1200 проверок такси.