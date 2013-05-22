Мосгордума одобрила изменение цветовой гаммы такси

Мосгордума единогласно поддержала поправки в закон "О такси". Изменение цветовой гаммы автомобилей такси поддержали все голосовавшие депутаты.

Законопроект был принят во втором чтении. "За" проголосовали 23 депутата, голосов "против" не было, сообщает корреспондент M24.ru.

Таким образом, московские такси скоро "пожелтеют" - это положение является ключевым в законопроекте.

Напомним, законопроект был внесен мэром Москвы в Мосгордуму 18 апреля. Документ обязывает легковые такси иметь "желтую цветовую гамму кузова".

Новое положение вступит в силу с 1 июля этого года. Если владельцы таксомоторной компании до сих пор не перекрасили все автомобили в желтый цвет - пока никаких санкций к ним применяться не будет. Требования по цвету касаются автомобилей, которым необходима выдача разрешений. Без соответствующей покраски кузова разрешения выдавать не будут. Таким образом, владельцам таксомоторных компаний не требуется перекрашивать все машины своего автопарка.