Московским таксистам пока запрещено ездить по выделенным полосам

ИТАР-ТАСС

Легальные таксисты в столице все еще не получили права пользоваться выделенными полосами.



Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обсуждает данный вопрос с сообществом таксистов, сообщает "Интерфакс".

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, легальные таксисты должны получить возможность сажать и высаживать пассажиров на выделенных полосах.



В настоящий момент въезд на "выделенки" разрешен машинам полиции, скорой помощи и аварийных служб.

Добавим, что в сентябре-ноябре в столице появится еще 11 выделенных полос для общественного транспорта: на Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, улице Большая Дорогомиловская, Люблинской улице, улице Большая Полянка, проспектах Андропова, Маршала Жукова, Дмитровском и Ленинградском шоссе.