Московским таксистам пока запрещено ездить по выделенным полосам

ИТАР-ТАСС
Легальные таксисты в столице все еще не получили права пользоваться выделенными полосами.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обсуждает данный вопрос с сообществом таксистов, сообщает "Интерфакс".
По словам главы ведомства Максима Ликсутова, легальные таксисты должны получить возможность сажать и высаживать пассажиров на выделенных полосах.
В настоящий момент въезд на "выделенки" разрешен машинам полиции, скорой помощи и аварийных служб.
Добавим, что в сентябре-ноябре в столице появится еще 11 выделенных полос для общественного транспорта: на Комсомольском проспекте, проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, улице Большая Дорогомиловская, Люблинской улице, улице Большая Полянка, проспектах Андропова, Маршала Жукова, Дмитровском и Ленинградском шоссе.