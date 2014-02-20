Заказать такси можно будет через проводника поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

С 20 февраля 2014 года пассажиры поездов, следующих по маршруту Москва-Санкт-Петербург и обратно, могут заказать такси через проводника, сообщает пресс-служба РЖД.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо не позднее, чем за 2 часа до прибытия поезда на вокзал Москвы или Санкт-Петербурга заполнить специальный бланк, полученный у проводника. В бланке указываются контактные данные и маршрут поездки.

Проводник передаст все данные диспетчеру компании-перевозчика, после чего пассажиру придет SMS-уведомление с информацией о марке, государственном номере автомобиля и контактной информацией водителя.

Диспетчер также должен сообщить стоимость поездки. Услуга по заказу такси в поезде бесплатна.

Напомним, такая услуга уже доступна для пассажиров поездов "Сапсан". С начала эксплуатации экспресса услугой по заказу такси воспользовались свыше 40 тысяч человек, в том числе в 2013 году - 10,5 тысяч пассажиров.