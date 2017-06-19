Только желтые такси будут курсировать в столице в 2018 году

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В следующем году все автомобили, работающие в столице в качестве такси, будут желтыми. Это будет свидетельствовать о легальности перевозчика, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В 2018 году заканчивается срок последних разрешений на таксомоторную деятельность, которые были выданы компаниям пять лет назад. Перевозчики получали их вне зависимости от цвета автопарка. Однако начиная с июня 2013 года, согласно городскому закону "О легковом такси в Москве", разрешения выдаются только на желтые машины. Таким образом пассажиры легко смогут отличить легальное такси от нелегального.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, столичный рынок такси практически полностью стал легальным. Например, в 2011 году было выдано около 12 тысяч официальных разрешений на работу в таксомоторной сфере, а на данный момент – уже более 82 тысяч. Кроме того, теперь пассажирам приходится меньше платить за поездку на такси – за три года услуги перевозчика подешевели на 30 процентов.

1 июня вступил в силу закон, запрещающий гражданам с иностранными правами управлять автобусами, грузовиками и такси. О том, кто теперь будет управлять автобусами и такси и как в целом нововведение отразится на общественном транспорте, читайте в материале m24.ru