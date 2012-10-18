Форма поиска по сайту

18 октября 2012, 11:21

Транспорт

"МН": в Москве "бомбил" убеждают стать легальными перевозчиками

Фото: ИТАР-ТАСС

Агитаторы из департамента транспорта Москвы пытаются убедить "бомбил" легализовать свой бизнес. На стоянках нелегальных таксистов у станций метро и рядом с вокзалами молодые активисты раздают перевозчикам листовки. В них содержится информация о том, как в три этапа легализовать деятельность.

Также агитаторы не забывают указать меру наказания для тех, кто продолжает работать без лицензии. Листовки раздают с пяти до семи вечера, сообщают "Московские новости" .

Однако акция не вызвала энтузиазма у "бомбил". Водители отмечают, что штрафы за нарушения их не пугают, а платить налоги они не собираются, так как ориентируются на тех, кто по-прежнему занимается извозом без лишних затрат.

