ФАС не нашла нарушений в работе Uber, GetTaxi и Яндекс.Такси

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Федеральная антимонопольная служба к настоящему времени не выявила признаков нарушений антимонопольного законодательства онлайн-сервисами заказа такси Uber, GetTaxi и Яндекс.Такси. Об этом МИА "Россия сегодня" сообщил начальник управления информационных технологий ФАС Владимир Кудрявцев.

Ранее замначальника управления контроля транспорта и связи ФАС Алексей Горлинский сообщил, что ведомство направило запросы с просьбой разъяснить механизмы компенсаций, которые выплачиваются водителям, схему взаимодействия с таксопарками.

"По полученной в ходе консультаций информации, мы признаков нарушения не видим. Но окончательно делать вывод будем на основе официальной информации, поэтому ждем", – сказал Кудрявцев.

По его словам, подготовка ответа на запрос требует достаточно большого времени. "Ответа ждем в начале сентября, кажется, седьмого", – сказал он, уточнив, что пока ни один агрегатор официально не ответил.

Поводом стало письмо от объединения таксистов Петербурга в адрес губернатора. В нем отмечается, что минимальные тарифы, установленные тремя приложениями, сопоставимы с ценой поездки на общественном транспорте (45–50 рублей). При этом комиссия за услуги сервисов может достичь 30 процентов, а конкуренцию петербургским профессиональным таксистам составляют рядовые владельцы автомобилей, которые также могут получать от сервисов заказы.

Как пояснили m24.ru в "Яндекс.Такси", сервис работает только с официальными таксопарками и диспетчерскими. Все водители в системе имеют разрешения на перевозку пассажиров и багажа от соответствующих муниципальных органов.

Благодаря работе сервиса, люди отказались от услуг так называемых бомбил, и начали пользоваться легальным такси, которое доступно в рекордно короткие сроки и по привлекательной цене. При этом в "Яндекс.Такси" заверили, что готовы предоставить ФАС всю необходимую информацию о принципах работы сервиса.

Схожей позиции придерживаются и в другом сервисе онлайн-заказа такси – Uber. Там отметили, что где-бы не работал сервис, везде ведется сотрудничество с местными властями. В интересах самого сервиса, чтобы рынок был прозрачным, соблюдались права потребителей, а передвижение по городу было доступным, безопасным и надежным.