В Мосгордуме предложили ввести единые тарифы для столичных такси

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Мосгордуме заявили о необходимости ввести единые тарифы для московских такси. Глава комиссии по законодательству, регламенту и процедурам Александр Семенников сообщил Агентству "Москва", что для этого может быть принят отдельный городской закон.

"У нас же есть Региональная энергетическая комиссия (РЭК), которая устанавливает тарифы для перевозки метрополитеном, тарифы на коммунальные услуги. Почему у такси не может быть тоже регулируемых цен? Таксометр обязательно должен быть, я считаю, что нужно регулировать эти цены", – сказал Семенников.

По его словам, тарифы могут меняться в зависимости от экономической ситуации, однако они должны быть едиными.

Напомним, идея фиксированного тарифа для столичных такси уже обсуждается городскими властями. Речи о конкретных суммах пока не идет. Проект находится на стадии разработки. Максимальную плату департамент транспорта предлагает ввести от вокзалов и аэропортов. Бывают случаи, когда водитель, даже если он работает в официальной таксомоторной компании, стремится повысить цену и может завышать тариф в два-три раза. С такой практикой теперь хотят покончить.

Главное, чтобы пассажир изначально понимал, во сколько ему обойдется маршрут из точки А в точку Б. Для этого предлагают создать единую тарифную сетку для всех таксомоторов. По ней поездка, например, от Шереметьева до Белорусского вокзала всегда будет стоить одинаково. То же самое касается рейсов от одного вокзала к другому.

Стоит отметить, что большинство участников опроса в рамках проекта "Активный гражданин" (почти 87 процентов) проголосовали за регулирование в Москве тарифов на рынке такси.