Столичные власти подпишут соглашения с Uber и Gett до конца ноября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти в ноябре подпишут с сервисами по заказу такси Uber и Gett соглашения о сотрудничестве только с легальными таксистами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина.

По его словам, соглашения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, так как водитель, получивший разрешение на работу, соответствует определенным требованиям.

"Мы договорились о подписании соглашения с Uber. В соглашении прописывается, что Uber работает только с легальными таксистами, которые получили разрешение на деятельность такси. Основная наша цель – подтолкнуть агрегаторов к тому, чтобы они уходили от серого нелегального рынка. С "Яндекс.Такси" уже есть соглашение, с Gett – на стадии подписания, аналогичное соглашение будет с Uber. Мы планируем до конца месяца подписать оба соглашения", – сказал Пронин.

Как отличить легальное такси в Москве

Он отметил, что Uber по всему миру работает по определенной схеме, но властям удалось договориться, чтобы они работали по схеме, которая нужна и выгодна городу и пассажирам.

"Если соглашение не будет исполняться, и мы увидим, что оно не исполняется, то у нас есть все открытые основания для того, чтобы обращаться в правоохранительные органы и привлекать по статьям административной практики водителей и инициировать обращения во все инстанции для проверки компании на осуществление ее деятельности", – заключил Пронин.

Напомним, общественная палата и департамент транспорта направили в Минтранс предложение отрегулировать деятельность агрегатов такси. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что власти столицы договорились с "Яндекс.Такси", Gett и Uber о том, что они работают только с легальными перевозчиками и присылают отчеты по заказам.

Также Ликсутов выступил за то, чтобы дать больше полномочий субъектам по формированию требований к таксистам по количеству дверей авто, наличия кондиционеров, возможности оплаты картой и прочее.