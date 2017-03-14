Транспортный вопрос: ситуация с маршрутками в Восточном Бутове

Общественный транспорт в новом микрорайоне Восточное Бутово не ходит уже несколько дней, передает телеканал "Москва 24". До ближайшей станции метро горожанам приходится добираться на такси.

По словам местной жительницы, люди не могут даже отвезти детей в школы и в детские сады. Добираться приходилось только на маршрутках, но и они перестали ходить.

Местные водители такси этим воспользовались и начали брать за проезд 100–150 рублей с человека. При этом они перевозят по четыре пассажира одновременно. Официальное такси вызвать тяжело из-за отсутствия свободных машин.

Еще один житель рассказывает, что "с утра возле остановки стоят эти "бомбилы". Здесь постоянно происходят драки, скандалы – они пытаются побыстрее заполнить свои машины".

С апреля 2016 года людей перевозила транспортная компания, которая, по словам ее руководства, была вынуждена приостановить свою деятельность из-за участившихся проверок, а также многочисленных штрафов. Водители признаются, что каждый раз их задерживали минимум на 30–40 минут. Все это время пассажирам приходилось ждать.

Водитель Андрей Мызников считает, что предпринимались все усилия, чтобы они прекратили свою деятельность. "Меня останавливали инспекторы ДПС и постоянно говорили, что мы это будем делать до тех пор, пока вы отсюда не исчезнете, у нас приказ такой. Вот так мне они и говорили", – делится он.

В министерстве транспорта Московской области отрицают какое-либо давление на компанию. Говорят, что у нее не было разрешающих документов на перевозку, да и сам маршрут был несанкционирован, поэтому провели конкурс, который выиграло другое предприятие. В министерстве транспорта утверждают, что новая компания уже частично вышла на маршрут и до 16 марта начнет перевозки в полном объеме.