«Вечерняя Москва»: пятница, 13 июля 2012 года

Уникальную операцию по пересадке легких провели хирурги «Склифа»

У больных муковисцидозом (генное заболевание, поражающее дыхательную и половую системы) появился шанс на спасение. В НИИ Склифосовского провели сложную 10-часовую операцию по пересадке легких. Первые дни после операции пациент получал больше двадцати препаратов. Каждый день такого лечения стоил полмиллиона рублей. К слову, лечение производилось за счет департамента здравоохранения.

Евгения Коробкова, «Вечерняя Москва»

Через три года в Москве откроется школа будущего

О создании школы мирового уровня рассказали глава Департамента образования города Исаак Калина и член Совета Федерации РФ Вадим Мошкович. Будущая частная школа будет открыта на новых территориях вблизи поселка «Коммунарка». В проект инвесторы вкладывают 100 миллионов долларов. Из тысячи в ней учащихся половина студентов будут учиться бесплатно, для остальных годовое обучение составит 10 тысяч долларов. А вот зарплата преподавателей будет на треть выше, чем в лучших школах страны. Для оценки работы самой школы будущего будет создана своя система.

Сергей Самошин, «Вечерняя Москва»

Никита Михалков вступать в партию не спешит

Сторонники политических взглядов известного режиссера Никиты Михалкова создали партию под названием «За нашу Родину». В её программе говорится о величии русской цивилизации, а идеология выражается в такой емкой фразе: «Духовная свобода - национальный консерватизм - диктатура правды». На сайте партии размещен Манифест просвещенного консерватизма «Право и Правда» Никиты Михалкова. Сам Михалков никак не отреагировал на создание партии, созвучной его принципам.

Надежда Дунаева, «Вечерняя Москва»

13 июля исполняется 130 лет со дня образования Московской городской телефонной сети

Сегодня, 13 июля, исполняется 130 лет со дня образования Московской городской телефонной сети. МГТС не только самое современное технологически развитое предприятие связи, но и столичный оператор, сохраняющий и поддерживающий лучшие московские традиции.

«Вечерняя Москва»

На пешеходной «зебре» появятся голографические фигурки пешеходов

Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города озвучил необычную идею по безопасности пешеходов на дороге: «зебра» с голограммой пешехода по всей длине. Изображение активировалось бы при зеленом сигнале светофора, в то время как для водителей горел бы красный. По словам специалистов департамента, визуально голографическое изображение похоже на инсталляцию. Однако эксперты неоднозначно оценивают эту идею.

«Вечерняя Москва»