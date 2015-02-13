Большинство столичных таксистов не поддержало акцию протеста

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Московские таксисты не поддержали акцию протеста, которая была назначена на 13 февраля. Акция никак не отразилась на работе столичного такси. В ней не приняли участие крупные перевозчики.

"Я не заметил, что какие-то водители перестали выполнять заказы. Количество машин на линии соответствует нормам, которые обычно бывают в пятницу. Честно говоря, мне кажется, что эта акция больше обсуждается в средствах массовой информации, чем в таксомоторном сообществе", – отметил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

По его информации, водителей, которые поддержали акцию протеста, совсем немного. "Мы видим это и по количеству заказов, которые выполняются, и в "Яндекс.Такси", и в диспетчерских службах. Их количество никак не уменьшилось, также нет жалоб со стороны пассажиров", – добавил Богдан Коношенко.

Крупные компании не поддержали акцию таксистов – Пронин

В столичном департаменте транспорта также сообщили, что количество машин такси в Москве соответствует обычному уровню. По данным ведомства, на работу не вышло всего 15–50 машин, поэтому городское такси работает в штатном режиме.

В департаменте подчеркнули, что причины прекращения работы отдельными перевозчиками "лежат исключительно в плоскости взаимоотношений между таксистами и сервисами – агрегаторами заказов".

"Данные правоотношения не входят в компетенцию департамента и не зависят от действий департамента. Тем не менее содействие в решении конфликта по мере необходимости будет оказано каждой из сторон", – отметили в пресс-службе дептранса.

В ведомстве заявили о готовности в оперативном режиме обеспечить выезд дополнительных автомобилей такси на улицы города, если это потребуется.

"Ведущие таксомоторные парки столицы готовы предоставить дополнительные автомобили, чтобы все заказы на перевозки со стороны жителей были выполнены", – сказали в пресс-службе.

"Вечер": Таксисты просят установить новые тарифы на проезд

По словам замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина, крупные компании, предлагающие услуги такси, не поддержали акцию протеста работников отрасли.

"Крупные такси-компании, крупный бизнес не поддерживает данное мероприятие", – сказал он.

В департаменте считают, что конфликт ряда индивидуальных таксистов с сервисами-агрегаторами не приведет к системным изменениям на рынке таксомоторных услуг: в настоящее время в столице выдано более 49 тысяч разрешений на осуществление таксомоторной деятельности, число сервисов – агрегаторов заказов и диспетчерских служб достаточно велико.

"Таким образом, все участники рынка смогут найти подходящих деловых партнеров", – сообщил представитель ведомства.

В свою очередь редакция М24.ru провела эксперимент и вызвала машину через мобильное приложение "Яндекс.Такси". Сервис показал, что в онлайн-агрегаторе активны 8 422 автомобиля. На 5-ю улицу Ямского Поля в районе метро "Белорусская" машина могла приехать через шесть минут. За аналогичное время машину в редакцию готов был отправить и сервис GetTaxi.

Ранее сообщалось, что участники акции планируют не принимать заказы от онлайн-сервисов в течение трех дней. Они считают, что работа этих сервисов приводит к тому, что они вынуждены работать по заниженным ценам. Водители требуют согласовывать тарифы для онлайн-заказов, ограничить процент отчислений владельцам приложений, а также принять меры по поддержке такси в Москве.