Как московские таксисты обманывают туристов и провинциалов

"Вечер": Как таксисты обманывают приезжих

Телеканал "Москва 24" провел эксперимент, чтобы выяснить, как таксисты обманывают гостей столицы. Суть его заключалась в следующем: водителей просили подвезти человека, якобы не знающего города, по адресу, расположенному "за углом".

Первая часть эксперимента прошла на площади трех вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского. Известно, что расстояние между ними не больше 200 метров. Москвичи об этом хорошо знают, а вот приезжие и транзитные пассажиры путаются, чем охотно и активно пользуются таксисты.

Такой способ подзаработать известен еще с 30-х годов прошлого столетия и у вокзальных извозчиков называется "срубить по легкому". По словам сотрудников привокзальной парковки, были времена, когда с Ленинградского до Казанского вокзала ездили через Красную площадь и по Садовому кольцу. Сейчас за путешествие по такому маршруту могут взять до 1000 рублей.

Итак, корреспондент телеканала обратился к нескольким таксистам с просьбой подвезти его до Казанского вокзала. В качестве минимальной цены ему назвали 300 рублей, затем была озвучена сумма в 500 рублей. Водителей не смущал даже закрепленный на груди журналиста микрофон. В конце концов, "турист" сел в машину к одному из них. Машина стала петлять по городу. Подъехав к вокзалу, водитель потребовал плату. Он показал распечатанную тарификацию поездок и объяснил: "Трансфер на вокзал 600 рублей", и неважно, откуда ты едешь.

Узнав, что стал участником эксперимента, таксист признался: "Только один из тысячи человек знает, что три вокзала находятся рядом. Другие просто садятся – и все".

Журналист решил усложнить задачу, то есть сократить путь из пункта "А " в пункт "Б". Он расположился на Новом Арбате и стал голосовать почти у самого входа в кинотеатр "Октябрь". Из четырех только один водитель сказал ему, что кинотеатр находится у него под носом.

Другой водитель назначил цену в полторы тысячи рублей, долго ездил по переулкам и привез "туриста" к черному входу. Однако когда журналист попросил доставить его к парадному крыльцу кинотеатра, началось самое интересное. Здесь корреспондент сделал вид, что якобы понял, что голосовал он почти у самого входа в "Октябрь" и сообщил об этом водителю.

"Я честно говорю, если бы я знал бы, я сказал бы вам: переходите на эту сторону", – ответил тот. А у пункта назначения своего коллегу съемочная группа ожидала почти полчаса. Увидев их, водитель засмущался и решил сделать скидку. В результате, откуда выехали, туда и приехали – и всего за 350 рублей.

Еще один водитель на Новом Арбате предложил два варианта оплаты: по километражу и поминутную тарификацию. "Всем жить хочется, все кушать хотят, поэтому и готовы на все", – подытожил он и, узнав, что стал героем телевизионного эксперимента, денег не взял.

Однако недобросовестные водители, завышающие цены, – не единственная опасность, которая подстерегает москвичей и гостей столицы. Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны нелегальные таксисты, которые подбирали клиентов возле клубов и кафе, а затем отбирали деньги и ценности. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

А в Подмосковье человека ограбили прямо после того, как его высадили из маршрутного такси. Преступление было совершено на улице Верхние поля. Пятеро злоумышленников остановили маршрутку и, угрожая пистолетом, заставили одного из пассажиров выйти из салона.

Мужчина подчинился требованиям налетчиков, после чего его заставили сесть в стоящий рядом автомобиль, предположительно, принадлежавший подозреваемым, и ограбили, после чего высадили из машины. Злоумышленники скрылись на внедорожнике.