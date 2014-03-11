До конца года в Москве появится 55 тысяч легальных такси

До конца года в Москве появится около 55 тысяч легально работающих такси, сообщил на заседании столичного правительства заммэра Москвы, глава департамента транспорта города Максим Ликсутов.

Кроме того, планируется выдать около 15 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. Из бюджета города на это будет выделено около 100 миллионов рублей, уточнил Ликсутов.

Отметим, что по состоянию на конец 2013 года в городе было около 38 тысяч легальных перевозчиков.

Выдача разрешений для такси на пять лет в столице началась 15 июля 2011 года. С 1 июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу у таксистов взимают штрафы в размере пяти тысяч рублей.

В настоящее время разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, но получившие его ранее таксисты могут работать до конца срока предыдущего разрешения на машине любого цвета.

Кроме того, в мае московские власти планируют запустить пилотный проект по оснащению улиц специальными кнопками вызова такси.