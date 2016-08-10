Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2016, 13:04

Транспорт

Систему электронной очереди такси введут в аэропорту Шереметьево

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В аэропорту Шереметьево планируется ввести систему электронной очереди такси, сообщает Агентство "Москва". Эти нововведения могут внедрить в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018.

Ранее замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщал, что представителям столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово не раз предлагали создать единый шаблон требований к организации работы такси на территории аэропортов, а также разработать ценовые критерии.

В департаменте рассчитывают, что воздушные гавани предусмотрят цивилизованные зоны накопления для перевозчиков, которые позволят таксисту регистрироваться в режиме online, а пассажиру заказывать машину из зоны прилета.

такси Шереметьево аэропорты электронная очередь авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика