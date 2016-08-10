Систему электронной очереди такси введут в аэропорту Шереметьево

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В аэропорту Шереметьево планируется ввести систему электронной очереди такси, сообщает Агентство "Москва". Эти нововведения могут внедрить в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018.

Ранее замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщал, что представителям столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово не раз предлагали создать единый шаблон требований к организации работы такси на территории аэропортов, а также разработать ценовые критерии.

В департаменте рассчитывают, что воздушные гавани предусмотрят цивилизованные зоны накопления для перевозчиков, которые позволят таксисту регистрироваться в режиме online, а пассажиру заказывать машину из зоны прилета.