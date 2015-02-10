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Такси

10 февраля, 11:37

Реклама желтого такси не ограничивает конкуренцию - дептранс

такси ФАС Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Текст социальной рекламы такси не содержит заявлений о том, что легальным, комфортным и быстрым является только желтое такси, заявили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило в отношении департамента транспорта дело по признакам ограничения конкуренции на рынке такси. Поводом стал ряд обращений от заявителей, которые считают, что социальная реклама, распространенная ведомством, ограничивает права лиц, оказывающих услуги легкового такси на автомобилях не желтого цвета на законных основаниях.

По словам представителя департамента транспорта, реклама носит рекомендательный характер и оставляет за пользователями такси право выбирать любые автомобили.

"Текст рекламы не содержит утвердительных выражений таких, например, как "только желтое такси легально/комфортно/безопасно/быстро", и не выделяет преимуществ перед другими такси. Цели и задачи рекламной кампании носят исключительно рекомендательный характер и не заявляют о том, что легальные такси другого цвета не соответствуют требованиям федерального закона", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснила собеседница, водители такси, получившие разрешение до 1 июля 2013 года, свободно осуществляют свою деятельность на рынке таксомоторных услуг вне зависимости от цвета кузова до момента окончания срока действия имеющегося разрешения. Выданные разрешения действуют в течение пяти лет с момента выдачи. "Пользователи такси могут свободно выбирать наиболее удобные виды автомобилей любой окраски", - добавили в дептрансе.

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Напомним, что с 1 июля 2013 года вступили в силу поправки в закон "О легковом такси в городе Москве", согласно которым все легковые такси должны "иметь желтую цветовую гамму кузова". Соответствующее требование применяется только к тем автомобилям, разрешения на которые выданы после вступления в силу документа.

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