Столичных таксистов уличили в завышении стоимости поездок

Столичные таксисты намеренно завышают стоимость поездки

Столичных таксистов уличили в намеренном завышении стоимости поездок. При всем богатстве выбора, а в столице около сотни таксопарков, законы конкуренции работают не всегда, сообщает телеканал "Москва 24".

Иногда за несколько минут поездки по городу с клиентов требуют несколько тысяч рублей.

Поездка от Красной площади до метро "Семеновская" обошлась москвичке Марине Милютиной в крупную сумму. Хотя расстояние между этими двумя точками на карте столицы – всего 11 километров.

Однако девушка узнала тарифы на поездку лишь на середине пути. А они оказались немаленькими – более 290 рублей за километр и 150 рублей за каждую минуту в пути. Когда москвичка добралась до дома, то увидела на счетчике сумму в 14 с лишним тысяч рублей.

Между тем, избежать недобросовестных таксистов легко. Достаточно воспользоваться услугами такси по вызову. Или же сервисами "Яндекс. Такси" или GetTaxi. Средняя стоимость поездки в 10 километров составит около 350-400 рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что Общественная палата и департамент транспорта направили в Минтранс предложение отрегулировать деятельность агрегатов такси. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что власти столицы договорились с "Яндекс.Такси", Gett и Uber о том, что они работают только с легальными перевозчиками и присылают отчеты по заказам.