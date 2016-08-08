Штрафы за проезд по выделенкам могут отменить для таксистов

Таксистов не будут штрафовать за выезд на выделенные полосы

Водителей такси могут запретить штрафовать за выезд на выделенные полосы. Соответствующие поправки к КоАП внесены на рассмотрение Госдумы. Речь также идет о школьных автобусах и машинах скорой помощи. Право такого транспорта выезжать на выделенки закреплено в ПДД, однако из-за специфики работы многочисленных камер на дорогах, штрафы все равно выписываются.

Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал зампред межрегионального профсоюза "Таксист" и член общественного совета Минтранса Андрей Попков.

"Проблема такая, безусловно, есть. Таксистам обещали дать определенные преференции, в том числе речь идет и о передвижении по выделенным полосам. Но на данный момент водителей такси за это наказывают и им приходится опротестовывать штрафы в суде", – объяснил Попков.

По словам эксперта, в столице существует специальная база номеров, которым разрешено передвигаться по выделенкам.

Как пояснили в столичной Госавтоинспекции, списки номеров машин, получивших разрешения на извоз, приходят с опозданием и система фиксирует автомобили по старым данным. Острее всего проблема коснулась таксистов Московской области, обслуживающих клиентов-москвичей.

Свыше 80 процентов такси в Москве заказываются через крупнейшие интернет-компании и агрегаторы, которые сотрудничают с легальными перевозчиками.

Ранее столичный департамент транспорта заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями "Сити Мобил", "Такси "Везет", а также крупными агрегаторами - "Яндекс.Такси", Gett и Uber. По условиям соглашения, компании должны передавать в департамент информацию о тарифах и количестве автомобилей, вышедших на линию, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Поездки на такси в 2016 году стали обходиться москвичам в среднем менее чем в 500 рублей, что на 30 процентов ниже среднего чека 2014 года и на четверть меньше, чем в 2015 году

В Москве выдано около 68 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.