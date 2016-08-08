Форма поиска по сайту

08 августа 2016, 13:40

Транспорт

Штрафы за проезд по выделенкам могут отменить для таксистов

Таксистов не будут штрафовать за выезд на выделенные полосы

Водителей такси могут запретить штрафовать за выезд на выделенные полосы. Соответствующие поправки к КоАП внесены на рассмотрение Госдумы. Речь также идет о школьных автобусах и машинах скорой помощи. Право такого транспорта выезжать на выделенки закреплено в ПДД, однако из-за специфики работы многочисленных камер на дорогах, штрафы все равно выписываются.

Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал зампред межрегионального профсоюза "Таксист" и член общественного совета Минтранса Андрей Попков.

"Проблема такая, безусловно, есть. Таксистам обещали дать определенные преференции, в том числе речь идет и о передвижении по выделенным полосам. Но на данный момент водителей такси за это наказывают и им приходится опротестовывать штрафы в суде", – объяснил Попков.

По словам эксперта, в столице существует специальная база номеров, которым разрешено передвигаться по выделенкам.

Как пояснили в столичной Госавтоинспекции, списки номеров машин, получивших разрешения на извоз, приходят с опозданием и система фиксирует автомобили по старым данным. Острее всего проблема коснулась таксистов Московской области, обслуживающих клиентов-москвичей.

Водителей иногородних такси не будут штрафовать за выезд на выделенки

Свыше 80 процентов такси в Москве заказываются через крупнейшие интернет-компании и агрегаторы, которые сотрудничают с легальными перевозчиками.

Ранее столичный департамент транспорта заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями "Сити Мобил", "Такси "Везет", а также крупными агрегаторами - "Яндекс.Такси", Gett и Uber. По условиям соглашения, компании должны передавать в департамент информацию о тарифах и количестве автомобилей, вышедших на линию, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Поездки на такси в 2016 году стали обходиться москвичам в среднем менее чем в 500 рублей, что на 30 процентов ниже среднего чека 2014 года и на четверть меньше, чем в 2015 году

В Москве выдано около 68 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.

