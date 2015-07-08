В чем плюсы и минусы онлайн-агрегаторов такси – эксперты

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Руководитель сервиса "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян сообщил в эфире радиостанции "Москва FM", что компания работает только с официальными перевозчиками, которые возмещают пассажирам ущерб в случае каких-то непредвиденных ситуаций.

В свою очередь, председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов заявил, что водители таких агрегаторов часто везут пассажиров через пробки и работают по 16 часов в день, что создает угрозу ДТП.

По словам Худавердяна, "Яндекс.Такси" сотрудничает только с легальными таксистами. "Наша принципиальная позиция в том, что мы работаем только с водителями, которые имеют официальное разрешение на автомобили, что в народе называется "лицензионное такси". В отличие от других подобных сервисов мы не работаем с неофициальными такси", – сказал он.

Руководитель сервиса отметил, что в случае каких-либо претензий к водителям клиенты сервиса могут получить компенсацию. "Стрясти что-то с "Яндекса" намного проще, чем с каких-то официальных такси. Если бы эти инциденты происходили с неизвестными компаниями, про них никто бы не узнал. Мы разбираем все случаи, которые происходят с нашими пассажирами, и заставляем наших партнеров (таксопарки) возмещать ущерб пассажирам. "Яндекс" работает только с юридическими лицами. У нас есть договоры более чем с 200 компаниями в Москве", – добавил он.

Худавердян также рассказал, что все водители сервиса перед началом работы должны сдать специальный экзамен: "Водитель должен сдать экзамен на знание русского языка, мы определяем его психологический портрет, проверяем знание города. Более 15 тысяч водителей прошли этот экзамен".

Руководитель "Яндекс.Такси" – об ответственности перед пассажирами

Он добавил, что в сервисе скоро появится опция вызова машины только с желтыми номерами, но такая машина будет ехать немного дольше обычных, потому что в распоряжении сервиса их не так много.

В свою очередь, председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов рассказал в эфире "Москвы FM" об отрицательных сторонах агрегаторов такси.

"Часто водители везут через пробку, пассажиры в итоге платят больше. Они сильно понизили планку расценок, и теперь водители работают по 16–18 часов, из-за чего количество ДТП возросло. При этом водитель зарабатывает копейки", – заявил он.

Худавердян пояснил, что смена таксиста в компании длится 10–11 часов. При этом ежедневная выручка доходит до 6-7 тысяч рублей, а после всех выплат у водителя остается около 3 тысяч рублей.

Напомним, в июле таксисты попросили законодательно признать компании-агрегаторы ("Яндекс.Такси", GetTaxi и Uber) фрахтовщиками, то есть официальными представителями такси. Также предлагается ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок.

Такое обращение в администрацию президента, правительство и Госдуму направил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов.

Напомним, столичные власти в этом году направят 100 миллионов рублей на субсидии городскому такси. Планируется выдать около 7 тысяч дополнительных лицензий на работу такси. На конец 2014 года было выдано примерно 48 тысяч разрешений. Для получения разрешения водитель должен иметь трехлетний стаж работы.

В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей.