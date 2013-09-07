В День города такси бесплатно работают на нескольких маршрутах

В День города в Москве появились бесплатные такси

Некоторые столичные таксомоторные компании будут бесплатно отвозить пассажиров от мест празднования Дня города до ближайших станций метро.

Как сообщает телеканал "Москва 24", с 17.00 до 22.00 можно будет проехать бесплатно от музея-усадьбы "Кусково" до метро "Новогиреево"; от парка Тропарево до метро "Коньково"; от Строгинской поймы до "Строгино"; от сада "Эрмитаж" до метро "Маяковская".

Также такси подвезут гуляющих от метро "Парк Победы" до метро "Краснопресненская"; от метро "Ботанический сад" до метро "ВДНХ"; от площади Сахарова до метро "Тургеневская", а также от Болотной площади до парка Горького и оттуда до Таганского парка и усадьбы Трубецких в Хамовниках.

Перечень мест стоянки такси и точный маршрут размещен на официальном портале ведомства.

Напомним, 7 сентября Москва отмечает свое 866-летие. На площадках под открытым небом жителей ждут разнообразные развлечения: от путешествий на корабле и карнавалов до пиршеств и театральных представлений. Ожидается, что участие в праздничных гуляньях примут больше 3 миллионов человек.