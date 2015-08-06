Сервисы онлайн-вызовов такси проверит антимонопольная служба

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сервисы онлайн-вызовов такси Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси" проверит Федеральная антимонопольная служба России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления контроля транспорта и связи ФАС Алексея Горлинского.

"В данное время наша служба проводит расследование по большому количеству запросов в отношении Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси" на предмет наличия в действиях данных компаний возможных признаков нарушения антимонопольного законодательства.

На данном этапе мы направили запросы с просьбой разъяснить механизмы компенсаций, которые выплачиваются водителям, схему взаимодействия с таксопарками", – рассказал Горлинский в ходе III международного евразийского форума такси.

Поводом стало письмо от объединения таксистов Петербурга в адрес губернатора. В нем отмечается, что минимальные тарифы, установленные тремя приложениями, сопоставимы с ценой поездки на общественном транспорте (45–50 рублей). При этом комиссия за услуги сервисов может достичь 30 процентов, а конкуренцию петербургским профессиональным таксистам составляют рядовые владельцы автомобилей, которые также могут получать от сервисов заказы.

Как пояснили m24.ru в "Яндекс.Такси", сервис работает только с официальными таксопарками и диспетчерскими. Все водители в системе имеют разрешения на перевозку пассажиров и багажа от соответствующих муниципальных органов.

Благодаря работе сервиса, люди отказались от услуг так называемых бомбил, и начали пользоваться легальным такси, которое доступно в рекордно короткие сроки и по привлекательной цене. При этом в "Яндекс.Такси" заверили, что готовы предоставить ФАС всю необходимую информацию о принципах работы сервиса.

Схожей позиции придерживаются и в другом сервисе онлайн-заказа такси – Uber. Там отметили, что где-бы не работал сервис, везде ведется сотрудничество с местными властями. В интересах самого сервиса, чтобы рынок был прозрачным, соблюдались права потребителей, а передвижение по городу было доступным, безопасным и надежным.

Также в Uber отметили, сервис поддерживает регулирование, которое содействует свободной конкуренции, повышает прозрачность, качество услуг и эффективность городских перевозок.

Ранее по этой же причине в адрес генпрокурора Юрия Чайки письмо направила Федерация автовладельцев России. По мнению федерации, вышеназванные агрегаторы нарушают налоговое законодательство. Якобы эти сервисы занижают тарифы на услуги такси, что приводит к снижению зарплаты водителей. Также из-за этого с рынка "выгоняют" перевозчиков, которые не могут снижать оплату услуг.

Кроме того, в федерации уверены, что в сервисах не платят налоги с компенсациями водителям. Впрочем те, кто пользуются услугами Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси" считают, что выгода очевидна, а поездки стали дешевле.

Напомним, что ранее таксисты попросили законодательно признать Uber, GetTaxi и "Яндекс.Такси" фрахтовщиками, то есть официальными представителями такси.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за организацию массового незаконного предпринимательства в сфере перевозок. Такое обращение в администрацию президента, правительство и Госдуму направил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов.