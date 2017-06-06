Изменение правил лицензирования не поможет таксистам – эксперт

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Депутаты рассматривают предложение о принципиальном изменении правил лицензирования такси в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Лицензии предложили выдавать не на машину, а на конкретного человека.

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Ярослав Щербинин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что новая норма вряд ли поможет таксистам вернутся на рынок.

"Это было лишь предположение, и пока оно далеко от реализации. Предполагается, что будет больше контроля за водителем и понимания того, кто находится за рулем, какой у него стаж и имеет ли он право осуществлять эту деятельность. Данное предположение Госдумы не имеет прямой связи с тем, чтобы вернуть таксистов с иностранными правами. Просто обе темы совпали по времени и они очень актуальны для такси. Что касается возвращения прав, закон об отсрочке приняли в первом чтении, но по регламенту они не успевали принять его во втором и третьем чтениях, поэтому закон вступил в силу без отсрочек. Надеяться на изменения в законе не стоит – надо переоформлять права на российские", – пояснил он.

По словам эксперта, большинство таксомоторных компаний не стало заниматься этой проблемой в надежде, что введение закона снова перенесут. Щербилин также напомнил, что помимо российских прав у таксистов должно быть

официальное разрешение на работу в России.

Водителям-иностранцам могут дать шанс вернуться на российские дороги

Как пишут "Известия", после принятия закона о запрете работать шофером без российских прав около 20 процентов извозчиков в Москве вынуждены были поставить машины на стоянку.