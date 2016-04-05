Сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста в центре Москвы

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Сотрудники ГИБДД задержали в центре Москвы водителя такси, управлявшего автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр столичного главка МВД.

Автомобиль Toyota Camry остановили у дома номер 1 на Смоленской площади. При проверке документов полицейские обратили внимание на необычное поведение водителя и нарушение его речи.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по статье "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Мужчину задержали, ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В Москве начались массовые проверки таксистов

Напомним, 5 апреля в Москве стартовала оперативно-профилактическая операция "Такси" против нелегальных перевозчиков. В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

По официальным данным на сегодняшний день в столице зарегистрировано 65 тысяч такси. По информации ГИБДД, около 5 тысяч автомобилей выезжают на дороги Москвы нелегально.

Мероприятие проводится для прекращения нелегальных перевозок, обеспечения безопасности пассажиров, а также с целью пресечения преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта.