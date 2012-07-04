Власти предлагают обязать таксистов ездить с навигаторами

До конца года в Мосгордуму может быть внесен законопроект, обязывающий таксистов иметь в автомобиле навигаторы. Об этой идее столичного правительства рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Это поможет водителям, плохо знающим Москву, лучше ориентироваться в таком сложном городе, как российская столица, а пассажирам – не переплачивать за лишний пробег не по их вине", – пояснил идею властей Ликсутов.

Глава транспортного ведомства рассказал и о первых результатах, достигнутых от повышения штрафов с 1 июля. Количество обращений от индивидуальных предпринимателей, желающих легально зарабатывать извозом, значительно возросло: если недавно в день поступало в среднем 17 обращений, то сейчас – 85-110, передает слова Ликсутова "Российская газета".

Всего в Москве работает уже 17,5 тысяч легальных таксистов и еще 15 тысяч – из Подмосковья. Между тем, по мнению Ликсутова, таксомоторный парк столицы должен насчитывать 45-50 тысяч машин. К этой цифре Москва придет в ближайшие полтора года, и к этому же времени должен стабилизироваться рынок такси, считает глава департамента.