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Город

04 июля 2012, 13:42

Власти предлагают обязать таксистов ездить с навигаторами

такси транспорт Максим Ликсутов

До конца года в Мосгордуму может быть внесен законопроект, обязывающий таксистов иметь в автомобиле навигаторы. Об этой идее столичного правительства рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Это поможет водителям, плохо знающим Москву, лучше ориентироваться в таком сложном городе, как российская столица, а пассажирам – не переплачивать за лишний пробег не по их вине", – пояснил идею властей Ликсутов.

Глава транспортного ведомства рассказал и о первых результатах, достигнутых от повышения штрафов с 1 июля. Количество обращений от индивидуальных предпринимателей, желающих легально зарабатывать извозом, значительно возросло: если недавно в день поступало в среднем 17 обращений, то сейчас – 85-110, передает слова Ликсутова "Российская газета".

Всего в Москве работает уже 17,5 тысяч легальных таксистов и еще 15 тысяч – из Подмосковья. Между тем, по мнению Ликсутова, таксомоторный парк столицы должен насчитывать 45-50 тысяч машин. К этой цифре Москва придет в ближайшие полтора года, и к этому же времени должен стабилизироваться рынок такси, считает глава департамента.

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