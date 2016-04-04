В Москве может появиться социальное такси для перевозки лежачих больных

Фото: mosgortrans.ru

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Владимир Крупенников предлагает предусмотреть перевозку лежачих больных в автомобилях службы "Социальное такси". Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Мосгордуме.

"Хотя бы одну машину необходимо выделить для перевозки лежачего человека. В Москве столкнулись с проблемой, что невозможно заказать машину, если человеку нужно ездить в больницу, а он лежачий. Нет машин вообще для их транспортировки", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Также он обратил внимание на сокращение времени ожидания при вызове социального такси. Как он пояснил, работа службы вызывает нарекания жителей столицы – вызывать машину приходится "слишком заблаговременно".

"Все-таки такси – это мобильная вещь, надо прорабатывать вопрос о том, чтобы машину можно было заказать за три-четыре часа. Мы к этому должны прийти", – добавил депутат.

Служба "Социальное такси" в столице организует перевозку маломобильных граждан по индивидуальным и коллективным заявкам. Основная часть подвижного состава оборудована специализированными средствами для посадки, высадки и комфортного передвижения пассажиров. Каждый водитель службы проходит специальные курсы для работы с пассажирами.