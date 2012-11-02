Легальным таксистам Москвы начали выдавать карты для работы на вокзале

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве с 1 ноября легальным таксистам начали выдавать специальные карты, разрешающие работу на вокзале. Их могут получить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Первые должны предоставить оригинал разрешения и оригинал паспорта в пункте выдачи карт, расположенном на первом этаже Ярославского вокзала, отметили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Юридическим лицам карты "Вокзалы России" будут выдавать в Управлении организации и контроля легковых пассажирских таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Перед визитом необходимо заранее записаться по телефону 8 (465) 620-20-00, доб. 11228.

Также индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить карты в пункте выдачи на Ярославском вокзале, направив заявку по электронной почте taxidt@bk.ru.

Карты выдаются в течение десяти дней с момента подачи заявки, которая заполняется в свободной форме с указанием наименования перевозчика, номера разрешения, номера бланка разрешения, марки, модели и государственного регистрационного знака транспортного средства.

Добавим, что в скором времени власти Москвы планируют создать единую базу легальных такси, которым разрешено работать на вокзалах. Кроме того въезд на территорию вокзалов сделают автоматическим.

Сейчас автоматизированы парковки Ярославского вокзала. До конца года такую же систему внедрят на Казанском, Киевском, Ленинградском, Курском и Павелецком вокзалах.