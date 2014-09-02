C начала года подмосковным таксистам выдали более 8 тысячи лицензий

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С начала года власти выдали подмосковным таксистам более 8 тысяч лицензий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра транспорта Московской области Александра Зайцева.

Он отметил, что индивидуальные предприниматели получили 3 421 разрешение, а юридические лица - 4 724 разрешения. Всего на данный момент в Подмосковье насчитывается более 33 тысяч таксистов с лицензиями.

Однако с начала года более 2 тысяч разрешений на перевозку пассажиров признали недействительными.

Ранее издание M24.ru сообщало, что департамент транспорта Москвы создаст единую базу таксистов. Она будет представлять собой реестр разрешений для работы. В списке будет находиться информация по выдачи и переоформления разрешений, выдачи дубликата и аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Как получить разрешение на такси через pgu.mos.ru

Напомним, в столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, а получившие его ранее могут работать до конца срока разрешения. В настоящее время выдано порядка 40 тысяч разрешений. С апреля 2014 года лицензию для работы такси можно оформить только на портале госуслуг.

Кроме того, москвичей будут учить вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей.

Отметим, что Москва по количеству легальных такси уже догнала Нью-Йорк. За последние четыре года их стало в четыре раза больше, сейчас таксистам выдано более 42 тысяч разрешений, при этом департамент транспорта планирует ограничить выдачу лицензий 55 тысячами. До конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов.

Сейчас в столице оборудованы около 400 стоянок для такси, причем 63 из них находятся в зоне платной парковки. В том числе стоянки для легального такси работают на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком. Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.