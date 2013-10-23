В Москве прошел любительский турнир по тайскому боксу

Фото: Анастасия Ткач/M24.ru

Московские любители тайского бокса определили сильнейшего. В клубе "Y.A.NEXT" прошли соревнования бойцов муай-тай, а также поединки боксеров-любителей.

В состязаниях участвовали бойцы из Москвы и Московской области. Мужчины выявляли сильнейшего в классах А и Б.

Финальный день турнира стартовал с шести поединков по классическому боксу, после чего на ринг вышли "тайцы". Сначала прошли схватки между спортсменами самой молодой возрастной категории (на этом турнире - "Старшие юноши").

Затем победительницу определили девушки и настало время поединков мужчин в классах А и Б. Особенно интересным стало противостояние в классе Б. Победитель финальной пары был награжден специальным призом "За волю к победе".

После финалов состоялась церемония награждения победителей и призеров турнира.