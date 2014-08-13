Ставшие явными: советы для вступающих в масонские ложи и тайные ордена

Фото: Wikimedia.org/ Посвящение в масоны

13 августа 1822 года Александр I запретил деятельность тайных обществ в Российской Империи. Сейчас, двести лет спустя, тайных обществ в России предостаточно: можно вступить хоть в масонскую ложу, хоть в Орден Розенкрейцеров. Но много ли тайн осталось в деятельности этих, некогда тайных организаций?

Невольные каменщики

Запретительный рескрипт императора Александра объясняют деятельностью декабристского движения, которое к тому моменту уже приобрело огромный размах. Но под удар попали и организации, с политикой вроде бы не связанные: масонские ложи. За что же "Вольных каменщиков" лишили их прежней воли?

Фото: Wikimedia.org/ Александр I

Вопрос о связи масонов и декабристов – тема, популярная у современных историков и писателей, но так и не раскрытая до конца. В том, что декабристы были масонами, сомневаться трудно: в начале XIX столетия ими была, пожалуй, вся активная часть дворянства мужского пола. А вот доказать, что восстание на Сенатской площади – часть мирового масонского заговора, никому пока не удалось. Хотя в сам масонский заговор многие верят до сих пор. Сколько бы ни уверяли сайты масонских организаций, что цели движения – духовный рост, просвещение общества и благотворительность, массовому сознанию эти стремления кажутся слишком мелкими и неинтересными. То ли дело – группа посвященных, которая хранит тайны тамплиеров, вынашивает планы мирового господства и стремится взять под контроль правительства разных стран! Мифов о масонах существует столько, что реальность выглядит как-то блекло. Впрочем, тайные общества тем и хороши, что развенчать легенды о них полностью невозможно: всегда можно сказать "Просто вы не все знаете!".

Что нам известно о масонах не из авантюрных романов, а из подлинных свидетельств? Вольные каменщики неспроста именовались каменщиками: хотя циркуль и наугольник в масонстве трактуются как символы способности к суждению, у этих предметов есть и исторический смысл – они напоминают об истоках организации. Ведь масонские объединения возникли вовсе не на развалинах ордена тамплиеров. Они выросли из гильдий, занимавшихся в Средние века строительством готических соборов. Соборы были огромными, жизнь строителей казалась на их фоне мелкой и ничтожной, и целые поколения каменотесов, проектировщиков, художников жили рядом с грандиозными стройками, привыкая к мысли о подчинении собственных интересов великим целям.

Фото: Wikimedia.org

В какой момент цеховые объединения превратились в тайные братства, сказать трудно: процесс шел постепенно: люди работали, помогали друг другу, создавали собственные знаки, ритуалы и церемонии. В XVII веке, когда ремесленные объединения утратили значение, масонская организация обогатилась утопическими идеями: строить ведь можно не только храмы, но и справедливое, гуманное и просвещенное общество!

Что им стоит Храм построить

Сторонники "теории заговора" приписывали масонам множество тайных целей, однако информация, доступная "непосвященным", звучит довольно мирно. Члены масонского братства должны были верить в Бога, хотя трактовать его дозволялось по-разному, в зависимости от вероисповедания (некоторые масонские течения, договорившись до веры в Абсолют, стали принимать в свои ряды атеистов). Дискуссии о политике и религии запрещались, чтобы Братья не перессорились на пути к общей цели. Требовалось быть лояльными к властям страны, на территории которой находилась ложа, делать что-то общественно-полезное и заниматься благотворительностью. В общем, ничего интересного.

Впрочем, такие задачи звучали не очень интригующе, так что новых членов братства требовалось как-то увлечь. Когда в масоны принимают героя романа "Война и мир" Пьера Безухова, ему обещают более заманчивые перспективы: "Ритор прокашлялся, сложил на груди руки в перчатках и начал говорить.

– Теперь я должен открыть вам главную цель нашего ордена, – сказал он, – и ежели цель эта совпадает с вашею, то вы с пользою вступите в наше братство. Первая главнейшая цель и купно основание нашего ордена, на котором он утвержден и которого никакая человеческая сила не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства... от самых древнейших веков и даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого таинства, может быть, судьба человеческого рода зависит. Но как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его. Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовлять наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными к восприятию оного". Важное таинство служило хоть каким-то стимулом для самосовершенствования!

После запрета 1822 года масонские ложи, разумеется, не исчезли совсем, но популярность утратили. Времена менялись, постепенно в моду входили другие учения, и активная молодежь уже не желала всю жизнь мирно совершенствовать общество: гораздо перспективнее казалась идея разрушить все неправильное, а потом построить мир заново. Короткий ренессанс масонского движения в России после 1905 года завершился вместе с существованием Российской империи: в советской России вольных каменщиков, разумеется, запретили снова.

Новый виток развития масонского движения пришелся уже на 1990-е годы, когда в стране стало популярно все, чего раньше не было: от неоязычества до эзотерики. Прежнего своего влияния масоны так и не вернули, впрочем, они теперь тоже не те, что раньше.

По масонскому календарю У масонов время идет по-своему: отсчет ведут от сотворения мира, добавляя к текущему году 4000 лет, причем год начинается 1 марта. То есть сейчас на дворе 6014 год Света Истины. У масонов время идет по-своему: отсчет ведут от сотворения мира, добавляя к текущему году 4000 лет, причем год начинается 1 марта. То есть сейчас на дворе 6014 год Света Истины. У словосочетания «масонский год» есть и более практическое значение: период с сентября по июнь, когда ложа ведет активную деятельность. В июле-августе наступают масонские каникулы, в сентябре начинается новый масонский год. Обычно его обозначают, как год 2013-2014 год e.v. – Era Vulgaris – Обычной Эры.



Как рассказал M24.ru Александр, представившийся Достопочтимым мастером ложи "Новый свет", современные масоны – это не тайное общество, а скорее общество со своими секретами. Все "тайные" ритуалы, история, списки знаменитых участников движения давно описаны. "Главный секрет, который никто никогда не сможет раскрыть – это личный опыт, который каждый масон переживает во время работ Ложи, ритуалов посвящения и возвышений в степени, общения со своими Сестрами и Братьями, – объяснил Александр. – В остальном масонство открыто для мира и ведет с ним активный диалог, избегая только общения на политические и религиозные темы".

Достопочтимому мастеру ложи кажется, что современное общество тоже относится к масонам достаточно демократично. Хотя в Сети много конспирологической публицистики, все больше людей начинают смотреть на масонство положительно. И нового запрета властей Александр не боится: "Я думаю, что при нынешнем уровне открытости информации о масонстве большинство современных государственных деятелей также имеют представление о том, что на самом деле мы – скорее клуб для интеллектуальных бесед и работы над собой, чем революционеры-заговорщики. По крайней мере, хочется на это надеяться".

Больше лож, хороших и разных!

Ложа "Новый свет", носящая номер 1989, принадлежит к Масонскому Смешанному Международному Ордену "Право Человека" (Le Droit Humain). И это лишь одна из нескольких масонских лож в нашей стране. Если точнее, ее учредили выходцы из Объединенной Великой Ложи России, а та, в свою очередь, возникла после отделения части масонов от созданной в 1995 году Великой ложи России. Помимо просто Великой и Объединенной великой есть еще ложи "Москва" и "Астрея", подчиненные напрямую старейшему в Европе объединению "Великий Восток Франции".

Женщинам в масонском движении раньше приходилось непросто: их право на строительство справедливого общества ущемляли, как и все прочие права, отказываясь принимать в масонки. Как пояснил Александр, "запрет на вступление женщин в так называемом регулярном масонстве представляет собой одну из древних ландмарок, то есть базовых принципов масонства. По сути, она напоминает нам о временах, когда женщина не считалась свободной, поскольку не обладала достаточным количеством гражданских прав".

Впрочем, эмансипация вообще коснулась тайных обществ в частности: сегодня многие масонские послушания открыли двери своих храмов для женщин. Признанное масонство сейчас делится на регулярное и либеральное. Регулярное – мужское масонство, берущее начало в Шотландии и потом, Англии. К либеральному масонству относятся прежде всего французские ложи, мужские, смешанные и женские, например Великая женская ложа Франции. Все либеральные ложи в том или ином виде существуют в России. Ложа "Новый свет" – одна из тех, которые принимают в свои ряды лиц обоего пола.

Ложи и клубы В мире есть несколько организаций, похожих на масонские ложи, но все-таки не имеющих с ними ничего общего. Например, сеть Ротари-клубов, созданных представителями бизнеса для благотворительной деятельности и реализации гуманитарных проектов. Ротарианцы тоже имеют свои этические принципы, церемонии посвящения и даже особый календарь. Есть и Лайонс-клуб: организация, объединяющая волонтеров и благотворителей. Но, по мнению Александра, эти организации изначально созданы для бизнес-контактов и решения деловых вопросов, не требующих символических ритуалов. В масонских ложах чаще говорят о более высоких материях. В мире есть несколько организаций, похожих на масонские ложи, но все-таки не имеющих с ними ничего общего. Например, сеть Ротари-клубов, созданных представителями бизнеса для благотворительной деятельности и реализации гуманитарных проектов. Ротарианцы тоже имеют свои этические принципы, церемонии посвящения и даже особый календарь. Есть и Лайонс-клуб: организация, объединяющая волонтеров и благотворителей. Но, по мнению Александра, эти организации изначально созданы для бизнес-контактов и решения деловых вопросов, не требующих символических ритуалов. В масонских ложах чаще говорят о более высоких материях.



Как стать посвященным

Как же вербуют своих членов современные масоны? Прежде всего – они никого не вербуют. На сайтах всех существующих лож оговаривается, что миссионерской деятельностью они не занимаются: мол, хочешь вступить в масоны – спроси об этом масонов сам, а не жди, пока они тебя позовут. Так что желающему стать вольным каменщиком надо найти в интернете сайт какой-нибудь ложи и отправить запрос.

Подходящих кандидатов все масонские организации описывают одинаково: "человек свободных и добрых нравов, старше 18 лет, стремящийся к самосовершенствованию". Еще человек должен быть платежеспособным, так как масоны ежемесячно платят членские взносы. Размер взноса обычно зависит от доходов кандидата, хотя Великая Ложа России, например, прагматично оговаривает средние расценки на свои "услуги": "4000 рублей/год, 10000 рублей/посвящение".

Заплатить взносы – это еще не все. Кандидат в "Новый Свет", к примеру, проходит не менее четырех собеседований по разным темам, после чего новичка приглашают на церемонию опроса под повязкой. Александр описал ее так: "С повязкой на глазах кандидат вводится в храм и отвечает на вопросы Братьев и Сестер, после чего за кандидатуру проводится тайное голосование, по результатам которого кандидата приглашают на посвящение (или отказывают в оном)".

Фото: Wikimedia.org/Посвящение в масоны

Но и вступить в ложу – полдела, а вот чем заниматься потом? Как конкретно "делают людей лучше"? "Главное достижение – это, пожалуй, царящая в Ложе атмосфера братства, готовности прийти друг другу на помощь, а также возможность заниматься собственным интеллектуальным и духовным развитием, равняясь на достойных Братьев и Сестер", – объясняет Достопочтимый мастер Александр. – "К примеру, в прошедшем году наша Ложа работала над двумя основными темами: мы рассматривали утопизм и его актуальность в современном мире, а также исследовали символизм и уроки масонских посвятительных ритуалов".

Члены ложи занимаются саморазвитием и просвещением окружающих, создавая "зодческие работы" – небольшие доклады или рефераты на темы вроде "Символизм числа 3" или "Символизм архитектурных стилей". Работы читают вслух на собраниях ложи. Особо одаренные могут в качестве зодческих работ писать музыку, стихи, картины или делать ритуальную атрибутику. Еще вольные каменщики переводят иностранные материалы про свое движение и издают журналы (чаще всего только в электронном виде).

Воплощением высоких слов об улучшении мира являются благотворительные программы. "В основном это благотворительность частного порядка, – объяснил Александр. – Мы оказывали помощь ветеранам и старикам в хосписах, многодетным семьям, помогали в организации благотворительных мероприятий и фестивалей. Некоторые члены ложи регулярно участвуют в благотворительных спортивных марафонах. Также помогаем Сестрам и Братьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, даже в том случае, если они не принадлежат к нашей Ложе и нашему Ордену".

Другие тайные

У тех, кто жаждет приобщиться к тайным знаниям, в наше время большой выбор. Если масонское движение вам, по каким-то причинам не подошло можно податься в Иллюминаты. Этот загадочный Орден существует не только на страницах книг Дэна Брауна. Первое Общество иллюминатов появилось в 1776 году в баварском Ингольштадте, основал его философ, теолог и юрист Адам Вейсгаупт, вдохновившийся идеями Просвещения. Целью своей деятельности он провозгласил, естественно, счастье и совершенствование человечества.

Пирамида со Всевидящим оком – символ масонов и иллюминатов, попавший на долларовую купюру

Современных российских иллюминатов легко найти на просторах Интернета. Свои принципы они описывают в благостно-туманных формулировках: "сообщество свободных людей, ищущих смысл существования", "поддержание Света и веры в победу Добра". В отличие от масонов представители этого учения недолюбливают религию: мол, она задает ложные цели, отвлекает от построения Нового Порядка всеобщего процветания и благоденствия. Есть у "просвещенных" (от латинского illuminatus) и конкретные цели: уничтожить Мировую денежную систему, создать единую библиотеку иллюминатов и даже возродить некое "Тайное знание". Правда, как именно они планируют воплощать эти установки в жизнь, неизвестно.

Как и любое уважающее себя тайное общество, иллюминаты пишут, что новых членов привлекать не стремятся, однако все-таки предлагают желающим заполнить анкету на сайте. Требования к кандидатам просты: это должны быть люди старше 18, без судимостей и со стремлением менять мир к лучшему. Соискателей просят описать, что для них значат слова "Мораль", "Свобода", "Культура", задают каверзные вопросы из серии "Оправдывает ли цель средства?", а в конце честно предупреждают, что при вступлении в братство новый член должен будет "нести финансовое бремя". Величина бремени не сообщается.

Более откровенны в финансовом вопросе розенкрейцеры всех видов. Теоретически все эти ордена, школы и общества произошли от возникшего в Средние века Ордена розенкрейцера. Основателем его считается Христиан Розенкрейц, герой опубликованного в 1616 году романа "Химическая свадьба Христиана Розенкрейца". Существовал ли Розенкрейц в реальности и каким было его настоящее имя, неизвестно, зато красивый псевдоним Rosenkreutz снабдил общество эмблемой: роза, расцветающая на кресте. Розенкрейцеры увлекались алхимией, эзотерикой и астрологией, не брезговали магическими практиками.

Крест и розы – символ розенкрейцеров

В начале XX века возникло много организаций, подражающих средневековым розенкрейцерам, и разобраться в них не так-то просто. К примеру, в России сейчас действует некий Орден розенкрейцеров - филиал организации, штаб-квартира которой находится на Канарских островах. Вступить в этот тайный Орден очень просто: регистрируешься на сайте и выбираешь подходящий тариф: индивидуальный (40 евро сразу, по 13 каждый месяц) или семейный (45 евро сразу за двоих, 15 – ежемесячно). Оптом вступать дешевле! Отправив почтовым переводом взнос и прошение о вступлении, остается ждать, когда тебе вышлют членское удостоверение, приветственную открытку Императора и инструкции. В дальнейшем общение происходит по почте: новым членам ордена высылают материал для изучения, почти как на заочном курсе университета.

В Духовной школе золотого розенкрейца тарифы поменьше: от 300-500 рублей в месяц. Эта организация, возникшая в Голландии в 1924 году, присутствует в России не только "виртуально": у нее есть центры в нескольких городах, в том числе и в Москве. Кроме того, это чуть ли не единственная из розенкрейцерская организация, на сайте которой указан не только электронный адрес, но и телефон. Ответившая по нему женщина прозаично представилась Лидией Васильевной и рассказала, что российское представительство школы открылось в 1993 году. С другими сообществами розенкрейцеров Духовная школа не контактирует, потому что принципы у них разные: школа основывается на принципах Нового Завета, перенесенных в наше время, и не имеет дела с оккультными и мистическими учениями. Вступление можно начать с бесплатных открытых мероприятий, желающие могут стать членами школы, а потом уже учениками. Помимо членских взносов оплачиваются двухдневные конференции, но, по словам Лидии Васильевны, собранные деньги идут прежде всего на аренду помещений, так как у школы нет собственного здания.

Впрочем, Духовная школа золотого розенкрейцера имеет уж совсем мало общего с тайными орденами – это скорее что-то вроде коллективных тренингов с религиозным уклоном, и мистических откровений вступающим в нее ждать не стоит. Как метко заметил герой романа Умберто Эко "Маятник Фуко": "Если навстречу тебе выходил человек и говорил: добрый вечер, я розенкрейцер, это означало, что он не розенкрейцер. Уважающий себя розенкрейцер никогда так не говорит. Наоборот, он отпирается как может". А для того, чтобы найти по-настоящему секретное общество, хранящее древние знания, нужно потрудиться!

Хотя, может, лучше не искать? А то вдруг найдешь. Или они тебя найдут…

Анна Макарова