Пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять сообщения – СМИ

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Функция удаления и изменения отправленных сообщений может появиться в ближайшее время в мессенджере WhatsApp, сообщает газета Daily Telegraph.

Изменить уже отправленное сообщение можно будет до того, как другой пользователь его просмотрит. Также мессенджер разрабатывает функцию отправления движущейся локации, которая позволит пользователям в реальном режиме следить за перемещениями друг друга.

По информации издания, сейчас эти функции тестируются. Когда именно они станут доступны пока не сообщается.

WhatsApp для iOS-устройств сможет работать без интернета, соответствующее обновление уже доступно для скачивания. Пользователи смогут отправлять сообщения даже в офлайн-режиме: они встанут в очередь и дойдут до адресата при возобновлении соединения.