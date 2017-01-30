Форма поиска по сайту

30 января 2017

Технологии

Пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять сообщения – СМИ

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Функция удаления и изменения отправленных сообщений может появиться в ближайшее время в мессенджере WhatsApp, сообщает газета Daily Telegraph.

Изменить уже отправленное сообщение можно будет до того, как другой пользователь его просмотрит. Также мессенджер разрабатывает функцию отправления движущейся локации, которая позволит пользователям в реальном режиме следить за перемещениями друг друга.

По информации издания, сейчас эти функции тестируются. Когда именно они станут доступны пока не сообщается.

WhatsApp для iOS-устройств сможет работать без интернета, соответствующее обновление уже доступно для скачивания. Пользователи смогут отправлять сообщения даже в офлайн-режиме: они встанут в очередь и дойдут до адресата при возобновлении соединения.

WhatsApp – один из самых распространенных мобильных мессенджеров. В 2014 году компания Facebook приобрела WhatsApp за 21,8 миллиарда долларов. С 2016 года приложение, через которое общаются более миллиарда человек, стало бесплатным.
