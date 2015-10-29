Обновленный портал правительства Москвы оценят в "Активном гражданине"

Фото: mos.ru

Пользователи системы референдумов "Активный гражданин" смогут оценить официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru, который начал работу в обновленном виде, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ).

Голосование стартовало в разделе "Городские новинки", где размещается информация о нововведениях в городе.

Участники проекта смогут ознакомиться с описанием нового mos.ru и поставить ему оценку от 1 до 5.

После этого пользователи сразу увидят средний балл и насколько их мнение совпало с оценками других проголосовавших.

По данным ведомства, за первые три дня работы mos.ru посетили почти 90 тысяч человек, что в несколько раз превышает посещаемость старой версии сайта.

Напомним, 26 октября официально начал свою работу обновленный портал мэра и правительства Москвы mos.ru. Тестовая версия сайта была запущена в конце сентября.

Портал выводит на первый план информацию, интересную для жителей мегаполиса. Он создавался на основе анализа пользовательских запросов о жизни в Москве. На нем горожане могут узнать актуальные новости, инструкции по решению бытовых проблем и важные факты о городе.

Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "Москва 24", что на новом сайте постарались объединить информацию с сайтов многочисленных городских организаций.

"Все электронные сервисы и информация, которая существует онлайн, будут аккумулированы на этой площадке. Это, естественно, даст синергию. Речь теперь уже идет не о десятках, а о сотнях и миллионах человек, которые будут посещать этот сайт", – отметил мэр Москвы.