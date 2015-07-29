Столичные власти подписали соглашение с Tele2 о строительстве сетей 3G и 4G

Фото: ТАСС/ Виктор Лисицын

Столичные власти подписали соглашение с мобильным оператором Tele2. Теперь оператор в течение пяти лет будет вкладывать средства в строительство сетей 3G и 4G в Москве. Об этом журналистам сообщили генеральный директор Tele2 Михаил Носков и глава департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев на церемонии подписания соглашения.

Tele2 должен инвестировать в строительство сетевой инфраструктуры, поддерживая программу правительства, направленную на развитие экономики и социальной сферы региона. Власти, в свою очередь, окажут содействие по размещению базовых станций на объектах, принадлежащих городу.

По словам Ермолаева, на данный момент операторы могут размещать свою инфраструктуру на 1,26 тысячи муниципальных зданиях, передает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что Tele2 планирует построить в столице около 4 тысяч базовых станций. Сеть будет работать в стандартах 3G и 4G, поскольку для сети GSM в Москве нет свободных частот. До конца 2015 года оператор планирует открыть по договору франчайзинга около 300 монобрендовых салонов связи в Московском регионе.

Напомним, в Москве строится новая сеть оператора сотовой связи LTE. Абонентов начнут обслуживать уже до конца года. Как пояснили m24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, группа компаний "Антарес" получила одобрение властей и оформила заявку на установку своего оборудования.

"Антарес" собирается предоставлять услуги как мобильного интернета, так и голосовой связи по технологиям VoLTE (голос через LTE) и VoWiFi (голос через WiFi). "Антарес" уже получил в Россвязи номерную емкость в коде 900, по данным ведомства, в Московском регионе у группы в этом коде 500 тысяч номеров и 1,5 миллиона – еще в 12 регионах.

Для запуска сети "Антаресу" понадобятся 1,5 тысячи базовых станций, сейчас построено около 700. Позже к сети планируют подключить и Московскую область – всего у компании в регионе будет около 3 тысяч базовых станций; стоимость строительства – до 150 миллионов долларов.

"Антарес" станет пятым оператором сотовой связи в Москве. Сейчас в городе действуют операторы так называемой "большой тройки" – "Билайн", МТС, "Мегафон", а также Skylink. В конце лета начнет работу оператор Tele2. Ранее свои услуги предоставляла компания Yota, но затем она вошла в состав "Мегафона".