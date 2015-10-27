Три четверти россиян никогда не делают селфи – исследование

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Три четверти россиян (73 процента) никогда не снимают себя на мобильный телефон, 12 процентов делают селфи реже одного раза в месяц. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного "Левада-Центром".

Реже всего делают автопортреты на мобильный люди старше 55 лет (95 процентов), малообразованные респонденты (88 процентов) и люди с достатком ниже среднего (85 процентов).

При этом несколько раз в месяц селфи делают 9 процентов опрошенных, несколько раз в неделю – 5 процентов, и ежедневно – лишь один процент.

Что касается фотографий на мобильный телефон вообще, то хотя бы раз в неделю их делает почти каждый пятый опрошенный (18 процентов), причем среди россиян в возрасте 18–24 лет снимает почти половина (46 процентов).

Большинство респондентов (59 процентов) не размещают свои фото в соцсетях или на сайтах в интернете. 22 процента опрошенных выкладывают снимки в соцсети реже, чем раз в месяц, 14 процентов – несколько раз в месяц, 5 процентов – несколько раз в неделю, 1 процентов ведет фотохронику ежедневно.

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

Отметим, что Американская психиатрическая ассоциация назвала любителей селфи носителями психического расстройства. Данная "болезнь" получила название "селфитис"

При этом по мнению врачей, расстройство определяется как обсессивно-компульсивное и имеет три стадии:

Пограничное состояние "селфитис" – когда человек фотографирует себя как минимум три раза в день, но другим это фото не показывает;

Острое "селфитис" – это состояние характеризуется не только фотографированием себя трижды в день, но и публикацией своих портретов в соцсетях;

Хроническое "селфитис" – неконтролируемая потребность фотографировать себя круглые сутки и размещать в соцсетях более шести раз в день.

Ранее главный нарколог столицы Евгений Брюн заявлял, что врачи фиксируют увеличение обращений от москвичей, зависимых от фитнеса и селфи.

"В МНПЦ (Московский научно-практический центр наркологии) мы консультируем различные виды зависимостей, в том числе нехимических. Это игромания, трудоголизм, шопоголизм. Несколько лет назад в амбулаторную службу стали обращаться люди с зависимостью от соцсетей и фитнеса. Сейчас мы уже можем говорить о тенденции", – пояснил Брюн.